ЦСКА — «Ак Барс»: ставка Михаила Зислиса на игру КХЛ

Известный журналист Михаил Зислис дал прогноз на матч КХЛ ЦСКА — «Ак Барс».



Ставка: победа ЦСКА в основное время за 2.09.



«Армейцы провели стартовую часть чемпионата крайне нестабильно — сказываются травмы игроков основного состава (до сих пор лечатся, например, защитник Богдан Киселевич, нападающие Павел Карнаухов, Юаким Нордстрём и Андрей Светлаков) и отсутствие опыта у нового главного тренера Сергея Фёдорова. Это далеко не тот фаворит, какой была команда в предыдущие годы. В 12 матчах ЦСКА набрал 16 очков и занимает лишь четвёртую строчку в Западной конференции. В последней игре у себя дома столичные хоккеисты дожали невыразительную в этом сезоне «Сибирь» лишь в овертайме (1:0 ОТ).



Однако всего три недели назад ЦСКА одержал волевую победу в Казани (2:1 ОТ), сравняв счёт за несколько минут до конца третьего периода. «Ак Барс» провёл очень нервную игру в Хельсинки (3:4 ОТ), играя всего в три тройки из-за того, что финские власти не допустили до участия во встрече несколько человек из-за подозрительных тестов на «корону». К тому же остался дома и не поехал на выезд основной вратарь Тимур Билялов. Опытный Игорь Бобков ему сейчас явно уступает. Армейцы должны воспользоваться эмоциональной усталостью соперника», — сказал Зислис.

Прогноз Владимира Вуйтека на матч ЦСКА — «Ак Барс».