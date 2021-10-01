ЦСКА — «Ак Барс»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Москве

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 ЦСКА — «Ак Барс».



Ставка: победа «Ак Барса» за 3.30.



«Смотришь в турнирную таблицу — и страшно. Где армейцы, где казанцы? Люди, ау! Нет, они, конечно, не на дне, они даже где-то в районе первой четвёрки. Но мы-то привыкли видеть их во главе своих конференций, да ещё с таким отрывом, который позволяет смотреть на все остальные команды как солдату на вошь. Но осенняя спячка затянулась у обоих соперников, пробуждение, по большому счёту, ещё не началось, вот и приходится нам отталкиваться не от того, у кого игра лучше, а от того, кто меньше накосячит и накосорезит.



Лично я полагаю, что преимущество всё-таки должно быть за «Ак Барсом». Всё-таки Дмитрий Квартальнов в КХЛ уже которую собаку доедает, тогда как Сергей Фёдоров в ЦСКА только постигает основы тренерской профессии. Эти основы, как показывает практика, лучше постигать где-нибудь в укромном месте, например, в ВХЛ. Или хотя бы в Череповце, с чего начинал Квартальнов. Вот этот череповецко-сибирско-московско-казанский опыт и должен сыграть важнейшую роль в решающие моменты. А моменты эти в конце матча наверняка будут, поскольку соперники друг друга стоят даже в полусонном состоянии, и вряд ли кому-то удастся убежать вперед на несколько шайб.



В общем, команда, которая едва отползла от полумёртвой «Сибири», принимает команду, которая вымучила очко у «Йокерита». Что называется, хрен редьки не слаще, но я всё же поставлю на редьку, то есть на «Ак Барс». И предскажу «большим татарам» суровую, хоть и скучноватую визуально битву достаточно равных соперников. Но казанцы всё же сумеют либо просто забросить, сохранив свои ворота «сухими», либо забросить больше ЦСКА, например, целых две шайбы. И победят в основное время, даже если на трибунах к тому времени все уже заснут», — сказал Лебедев.

Прогноз Владимира Вуйтека на матч ЦСКА — «Ак Барс».