«Динамо» М — «Барыс»: прогноз Владимира Вуйтека на матч КХЛ 1 октября

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч КХЛ «Динамо» — «Барыс».
Ставка: победа «Динамо» за 1.53.
«Я ставил на «Динамо» в прошлой игре со «Спартаком», и оно выиграло со счётом 6:3. Получилась очень хорошая игра, одна из лучших в этом сезоне КХЛ. Сейчас я также отдаю предпочтение динамовцам. Правда, в этом сезоне «Барыс» играет неплохо, но в гостях против «Динамо» ему будет очень тяжело, так как класс динамовцев заметно выше.
Московское «Динамо» в этом сезоне показывает отличные результаты и является одной из сильнейших команд лиги. На своём льду динамовцы провели пять матчей и во всех одержали победы в основное время. Думаю, что команда продолжит эту серию.
У «Динамо» стоит отметить непростой календарь: сначала было дерби со «Спартаком», через день матч с «Куньлунем» и уже на следующий день игра с «Барысом». Динамовцам будет тяжело, но, думаю, это сильно не повлияет на итоговый результат предстоящей встречи», — сказал Вуйтек.
Прогноз Максима Лебедева на матч «Металлург» — «Автомобилист».
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