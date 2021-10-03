«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: прогноз Тимура Журавеля на матч АПЛ

Комментатор Тимур Журавель дал прогноз на матч 7-го тура АПЛ сезона-2021/2022 «Ливерпуль» — «Манчестер Сити».

Ставка: обе забьют за 1.63.

«Ещё совсем недавно это было столкновение самой передовой футбольной мысли – Гвардиола против Клоппа. После серии поражений Гвардиола подстраивался под Клоппа, решил этот ребус. Но сейчас острота немного утрачена, эти матчи не такие афишные. Плюс появился Тухель и в Англии появилась другая борьба.



Но при этом это интересный матч, играют претенденты на чемпионство. Глядя на форму команд, я выбираю голевой матч – мне кажется, что обе забьют.



Смотрите, какие горки получаются у «Манчестер Сити» — они очень контрастные матчи играют в течение одной недели. Плохой матч в Париже у них был, теперь пора показать что-то приличное, поэтому «Сити» должен забивать. Там будет какая-то чехарда в атаке, но свой шанс кто-то обязательно отыщет, тем более что «Ливерпуль» пропустил три мяча от «Брентфорда».



То, что забьёт «Ливерпуль», сомнений нет никаких, потому что у Клоппа сейчас всё хорошо впереди, он реализует моменты, Салах в отличной форме. Голы будут, цена матча не столь высока, как могла бы быть в финальных турах, что приведёт нас к результативному матчу. Обе забьют в этой игре».

Где смотреть матч «Ливерпуль» — «Ман Сити»?