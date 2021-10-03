«Зенит» — «Сочи»: прогноз Александра Мостового на матч чемпионата России

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч Премьер-Лиги «Зенит» — «Сочи».
Ставка: победа «Зенита» + обе забьют за 2.95.
«Чемпион России уверенно стартовал в домашнем чемпионате, где с первых туров расположился на привычном первом месте. За девять туров Санкт-Петербург ни разу не проигрывал и 21 раз поражал ворота противников. Открытая серия побед составляет четыре игры подряд.
Порадовал чемпион России в среду, когда добыл важные три очка в игре с «Мальме», причем порадовал именно содержанием.
ФК «Сочи» пока ни разу не играл вничью – команда имеет на счету пять побед, которые принесли 15 очков и шестое место. После домашней победы над «Уфой» южане потерпели два фиаско подряд – с «Динамо» и «Краснодаром».
Основная команда принимает свой фарм-клуб и я не вижу другого сценария, кроме успеха действующего чемпиона. Более того, скорее всего, всё пройдет по привычному сценарию – обе команды порадуют атаками и результативностью. Предлагаю сделать ставку на победу «Зенита» и голы в исполнении двух команд».
Букмекеры оценили шансы «Зенита» выйти в плей-офф Лиги чемпионов.
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