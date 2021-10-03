«Зенит» — «Сочи»: где будет трансляция, во сколько начало матча, какой канал покажет

3 октября состоится матч 10-го тура чемпионата России «Зенит» — «Сочи». Начало встречи — в 16:30 мск.



Сине-бело-голубые одержали четыре победы в РПЛ подряд. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер».



Букмекеры уже дали прогноз, в котором отдают преимущество хозяевам. Поставить на победу «Зенита» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.44. Успех «Сочи» оценён букмекерами коэффициентом 8.50. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 5.25.



Букмекеры уверены, что матч чемпионата России «Зенит» — «Сочи» получится результативным: тотал больше 2.5 гола идёт за 1.72, на тотал меньше 2.5 гола дают 2.38. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.08. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.71. Поставить на «обе забьют» можно за 1.88.

Букмекеры оценили шансы «Зенита» выйти из группы в Лиге чемпионов.