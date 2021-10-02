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«Динамо» — «Крылья Советов»: прямой эфир, смотреть онлайн, по какому каналу покажут

«Динамо» — «Крылья Советов»: прямой эфир, смотреть онлайн, по какому каналу покажут
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2 октября состоится матч 10-го тура РПЛ «Динамо» — «Крылья Советов». Начало игры — в 16:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.72. Успех самарцев оценён экспертами в 5.10. Ставки на ничью принимаются за 4.00.

Букмекеры не уверены, что матч «Динамо» — «Крылья Советов» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.95, а тотал меньше 2.5 мяча — также за 1.95. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.16. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.59.

Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.89, гол в первые 15 минут идёт за 3.00.

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