ЦСКА — «Краснодар»: где покажут, во сколько начало матча, какой канал

2 октября состоится матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Краснодар». Начало игры — в 19:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».



Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу красно-синих в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.50. Успех краснодарцев оценён экспертами 3.00. Ставки на ничью принимаются за 3.68.



Букмекеры считают, что матч чемпионата России ЦСКА — «Краснодар» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.89, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.11. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.25. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.31.



Поставить на «обе забьют» можно за 1.66, на удаление — за 3.50.