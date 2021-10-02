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ЦСКА — «Краснодар». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
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ЦСКА — «Краснодар»: смотреть онлайн, прямой эфир, по какому каналу покажут матч

ЦСКА — «Краснодар»: смотреть онлайн, прямой эфир, по какому каналу покажут матч
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2 октября состоится матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Краснодар». Начало игры — в 19:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу красно-синих в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.50. Успех краснодарцев оценён экспертами 3.00. Ставки на ничью принимаются за 3.68.

Букмекеры считают, что матч чемпионата России ЦСКА — «Краснодар» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.89, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.11. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.25. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.31.

Поставить на «обе забьют» можно за 1.66, на удаление — за 3.50.

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