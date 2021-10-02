«МЮ» — «Эвертон»: эксперты оценили шансы Криштиану Роналду забить в матче АПЛ

2 октября состоится матч седьмого тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон». Начало игры — в 14:30 мск.



Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу манкунианцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.51. Успех ливерпульцев оценён экспертами в 6.90. Ставки на ничью принимаются за 4.35.



Букмекеры считают, что матч «МЮ» — «Эвертон» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.83, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.04. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей также доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.71.

Поставить на «обе забьют» можно за 1.98. Гол форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду оценён в 2.00.

Где покажут матч «МЮ» — «Эвертон»?