«МЮ» — «Эвертон»: эксперты оценили шансы Криштиану Роналду забить в матче АПЛ
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2 октября состоится матч седьмого тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон». Начало игры — в 14:30 мск.
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу манкунианцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.51. Успех ливерпульцев оценён экспертами в 6.90. Ставки на ничью принимаются за 4.35.
Букмекеры считают, что матч «МЮ» — «Эвертон» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.83, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.04. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей также доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.71.
Поставить на «обе забьют» можно за 1.98. Гол форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду оценён в 2.00.
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