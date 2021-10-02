«Атлетико Мадрид» — «Барселона»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Атлетико Мадрид» — «Барселона» в 8-м туре испанской Примеры сезона-2021/2022.



Ставка: тотал больше 8.5 углового за 1.85.



«Барселону» кто только не пинает в последнее время, и надо признать, что заслуженно. Даже победа над «Леванте» настроение не поменяла. «Барселона» проиграла 0:3 «Бенфике» в Лиге чемпионов и не нанесла ни одного удара в створ ворот.



«Атлетико Мадрид» вроде бы неплохо выступает. Да, было поражение от «Алавеса», чуть не проиграли «Милану», но сейчас обойма игроков у мадридцев лучше, чем у «Барселоны». Но для «Атлетико» это уже седьмая игра за 20 дней, поэтому команда очень тяжело сейчас выглядит, очень непросто даётся ей этот сложный график.



В прошлом сезоне оба матча получились нерезультативными — 1:0 выиграл «Атлетико» и была ничья 0:0. Можно было бы сыграть гол Луиса Суареса, который признался, что «Барселона» нечестно себя повела по отношению к нему, гол Гризманна, но я бы акцентировал ваше внимание на другом. Я бы сыграл тотал больше 8.5 углового. Я посмотрел, что в последних матчах команды много угловых подают. В двух очных матчах прошлого сезона этот тотал пробивался, почему бы не пробить его и сейчас. Я люблю играть на статистику в таких матчах».

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