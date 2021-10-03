«Эспаньол» — «Реал»: прогноз Эдуарда Мора на матч чемпионата Испании

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор дал прогноз на матч «Эспаньол» — «Реал» Мадрид.

Ставка: победа «Реала» с форой (-1.5) за 2.76, ИТБ 2.5 гола «Реала» за 3.10.

«Реал» набрал хорошую форму: много забивал, много пропускал, но атака всё равно очень хороша. Многие игроки в прекрасной форме, присутствует здоровая конкуренция: Бензема, Винисиус, Асенсио, Иско, выздоровел Модрич — всё в порядке.



Но при этом «Реал» провёл очень плохую неделю: не смог победить в чемпионате, а потом сенсационно проиграл «Шерифу». Ненастрой, невезение — всё свалилось в одну кучу. Считаю, что всё плохое, что могло быть с «Реалом», уже произошло.



«Эспаньол» — команда, которая борется за каждое очко. В её составе нет сильных футболистов. Думаю, злому «Реалу» хозяева не смогут ничего противопоставить. Считаю, что у «бланкос» не будет никаких проблем. Этот озлобленный «Реал» просто разорвёт «Эспаньол».



Мой прогноз — Ф2 (-1.5). Второй вариант — ИТБ2 (2.5). Повторюсь, линия атаки у Анчелотти очень хороша. Полагаю, что уже в первом тайме они забьют 2 гола, а вышедшие на замену добавят ещё парочку».