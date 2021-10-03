«Ахмат» — «Спартак»: прогноз Эдуарда Мора на матч РПЛ в Грозном

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор дал прогноз на матч 10-го тура РПЛ «Ахмат» — «Спартак».

Ставка: удаление за 3.20.

«Игра будет тяжелая, пройдет в Грозном против «Ахмата», который очень непредсказуем и хорошо играет дома. После такой победы должно быть много мотиваций, но с другой стороны она отнимает много сил. Новые травмы есть в команде и сил много отдали, и всего лишь два дня пройдет между матчами. Перелёт из Неаполя в Москву, восстановление, а потом перелет в Грозный. Это все очень сложно и больше влияет на «Ахмат».



«Ахмат» готовится, «Ахмат» мотивирован, В Грозном ждут этот «Спартак», уставший и на эмоциях. Надо признать, что шансов у «Спартака» не много. Очень важны для команда такие победы, они могут стать отправной точкой. То есть если даже и будет тяжело, то команда все равно начнет выигрывать.



С одной стороны тут все против «Спартака», так как «Ахмат» очень хорошо играет дома, агрессивно, у команды все получается. С другой стороны победа над «Наполи» может придать сил «Спартаку». В общем, очень сложно понять, как сложится игра и сколько будет забито голов.



Единственное, что понятно, что «Ахмат» будут очень серьёзно настраивать на «Спартак». Кстати, «Ахмат» усилился, пришли два нападающих из «Химок». Они могут добавить энергии и качества команде. Победа в Ростове пошла на пользу. Здесь очень непредсказуем результат. Даже «пальцем в небо» будет точнее, чем осознанное предсказание.



Одно знаю точно — битва будет жесточайшая. Поэтому мой прогноз на этот матч такой — тотал желтых карточек «Ахмата» больше 3.5. Также в матче будет красная карточка. Я в этом не сомневаюсь».

Где смотреть матч «Ахмат» — «Спартак»?