«Ренн» — «ПСЖ»: смотреть онлайн, прямой эфир, какой канал покажет матч

3 октября состоится матч девятого тура чемпионата Франции «Ренн» — «ПСЖ». Начало игры — в 14:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 1».

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «ПСЖ» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.59. Успех «Ренна» оценён экспертами в 5.40. Ставки на ничью принимаются за 4.45.



Букмекеры уверены, что матч «Ренн» — «ПСЖ» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.57, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.34. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.48. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.09.

Поставить на «обе забьют» можно за 1.66. Гол форварда «ПСЖ» Лионеля Месси оценён в 2.10.