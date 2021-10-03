«Ренн» — «ПСЖ»: смотреть онлайн, прямой эфир, какой канал покажет матч
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3 октября состоится матч девятого тура чемпионата Франции «Ренн» — «ПСЖ». Начало игры — в 14:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 1».
Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «ПСЖ» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.59. Успех «Ренна» оценён экспертами в 5.40. Ставки на ничью принимаются за 4.45.
Букмекеры уверены, что матч «Ренн» — «ПСЖ» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.57, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.34. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.48. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.09.
Поставить на «обе забьют» можно за 1.66. Гол форварда «ПСЖ» Лионеля Месси оценён в 2.10.
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