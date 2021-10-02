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«Атлетико» — «Барселона»: беспроигрышная ставка 1000 рублей к матчу Примеры

«Атлетико» — «Барселона»: беспроигрышная ставка 1000 рублей к матчу Примеры
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Сегодня, 2 октября, в 2:00 по московскому времени начнётся матч испанской Примеры между «Атлетико» и «Барселоной». У вас есть шанс получить беспроигрышное пари 1000 рублей от букмекерской компании «Фонбет» для новых игроков.

Забери свой бонус в три простых шага:

1. Зарегистрируйся с промокодом NEW.

2. Пройди полную идентификацию.

3. Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей.

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