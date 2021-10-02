«Динамо» – «Крылья Советов»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» Москва – «Крылья Советов».

Ставка: тотал больше 2.5 мяча и обе забьют за 2.30.

«В Петровском парке нас может ждать очень яркая встреча в этом туре. Встречаются две играющие команды, которые стараются много атаковать, созидать, действовать быстро. Свои козыри могут найтись и у самарцев в этой встрече, хотя динамовцы выглядят фаворитами, они занимают вторую строчку в таблице. Но «Крылья» обладают большим количеством футболистов, которые быстро выбегают в атаку, они не обделены мастерством. Зиньковский уже стучится в сборную, есть Сергеев, есть ещё несколько молодых, интересных ребят.



Я думаю, что в этой встрече нас должны ждать забитые мячи, причём с обеих сторон. Мне нравится ставка «обе забьют и тотал больше 2.5 мяча». У ворот «Динамо» возникало немало моментов в последних турах, но Лещук сыграл идеально. Думаю, не всегда он будет так спасать. А Самара умеет создавать моменты, это мы видели даже на прошлой неделе в Санкт-Петербурге. А атака «Динамо» без забитых мячей в этом сезоне не обходится. Может быть, чуть сдал Тюкавин, но это нормально для молодого футболиста. Зато Грулёв вышел в основе с «Рубином» и забил. А есть ещё Макаров, Захарян, Шиманьски, Фомин. На стандартах динамовцы очень опасны. Так что жду голов.



Уверен в ставке на 9 из 10», — сказал Титов.

Где покажут матч «Динамо» — «Крылья Советов»?