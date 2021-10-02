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ЦСКА — «Краснодар»: ставка Александра Мостового на матч Российской Премьер-Лиги

ЦСКА — «Краснодар»: ставка Александра Мостового на матч Российской Премьер-Лиги
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Бывший форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Краснодар».

Ставка: ничья за 3.58.

«ЦСКА провалил минувший сезон и так же слабо стартовал в новом первенстве. За девять туров армейцы добыли пять побед и порадовали игрой в двух последних турах, в которых переиграли «Спартак» и «Нижний Новгород». Кроме того, в Кубке России легко одолели «Зенит-Ижевск» и уже три игры не пропускали.

Такая же ситуация и у «Краснодара», который уже шесть матчей подряд не знает поражений, при этом в трёх последних поединках всухую обыграл «Ахмат», «Ленинградец» и «Сочи».

В этой игре я жду открытого футбола. И та и другая команды атакующие, и закрываться сегодня никто не будет. Кроме того, последние туры показали, что есть потенциал, есть моменты. Я считаю, что ошибки допускают оба коллектива, да и по уровню соперники примерно равны.

Не отдаю никому предпочтения и предлагаю рискнуть — сделать ставку на мирный результативный исход. Моя ставка — ничья», — сказал Мостовой.

Где смотреть матч ЦСКА — «Краснодар»?

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