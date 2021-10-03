«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: прогноз Дениса Казанского на матч АПЛ

Комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч «Ливерпуль» — «Манчестер Сити».

Ставка: тотал больше 3.5 гола за 2.57.

«Главный матч выходных в Европе. Здесь много всего весёлого будет. Мы должны учитывать, что «Ливерпуль» пока вообще не проигрывает во всех соревнованиях.



При этом у «Манчестер Сити» уже 3 поражения, особенно больно было проиграть «Пари Сен-Жермен». Также заметим, что Юрген Клопп выиграл 9 матчей против Пепа, никто не побеждал Гвардиолу чаще.



При этом «Ливерпуль» пропускает многовато: 6 мячей в последних 5 матчах. Хотя красные забили за эти 5 матчей целых 17 голов. Думаю, что здесь нам нужно искать верх. Здесь точно не будет таких тактических шахмат, которыми занимались «Сити» и «Челси». Здесь будет гораздо веселее. Счёт 3:3 никого не удивит».

Где смотреть матч «Ливерпуль» — «Манчестер Сити»?