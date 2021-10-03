«Ахмат» — «Спартак»: где будет трансляция, во сколько начало, какой канал покажет матч РПЛ

3 октября состоится матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» — «Спартак». Начало игры — в 19:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.25. Успех грозненцев оценён экспертами в 3.36. Ставки на ничью принимаются за 3.56.



Букмекеры сомневаются что матч чемпионата России «Ахмат» — «Спартак» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.03, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.87. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.41. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.26. Поставить на «обе забьют» можно за 1.81.

Прогноз Эдуарда Мора на матч «Ахмат» — «Спартак».