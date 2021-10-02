«Торино» — «Ювентус»: ставка Максима Калиниченко на матч итальянской Серии А

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал ставку на матч итальянской Серии А «Торино» — «Ювентус».
Ставка: «Торино» не проиграет за 1.99.
«В седьмом туре итальянского чемпионата сойдутся «Торино» и «Ювентус». Сейчас ситуация в таблице такова, что это два соседа по таблице, которые располагаются в середине.
«Ювентус» только в последнее время стал выправлять свою «плачевную» ситуацию. Дебютировала команда Аллегри в сезоне очень плохо — долго шла на дне таблицы Серии А. Сейчас же туринцы начали зарабатывать очки.
В двух последних турах «Ювентус» смог обыграть «Специю» и «Сампдорию» (оба раза 3:2). В Лиге чемпионов клуб тоже добивается одних успехов — в последнем туре «старая синьора» нанесла поражение «Челси» (1:0).
«Торино» сейчас не такой простой соперник для «Ювентуса» — в отличие от других недавних противников команды Аллегри в Серии А, этот клуб идёт на небольшой беспроигрышной серии. Например, «Торино» смог недавно сыграть вничью с одним из лидеров чемпионата — «Лацио» (1:1).
Думаю, «Ювентус» сейчас ещё не до конца пришёл в своё привычное боевое состояние. «Челси» мог недооценивать команду Аллегри. А вот «Торино» уже отнесётся к своему соседу по таблице серьёзнее. Верю в то, что хозяева поля не проиграют в этом матче. На это и предлагаю поставить».
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