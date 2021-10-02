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«Атлетико» — «Барселона»: ставка Александра Мостового на матч чемпионата Испании

«Атлетико» — «Барселона»: ставка Александра Мостового на матч чемпионата Испании
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Бывший форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч чемпионата Испании «Атлетико» Мадрид — «Барселона».

Ставка: победа «Атлетико» за 1.98.

«Атлетико» стартовал в новом сезоне удачно и до последнего тура не знал поражений. За семь матчей команда пропустила шесть голов и записала на свой счёт четыре победы.

После выездной победы над «Хетафе» подопечные Диего Симеоне потеряли очки в дуэли с последней командой турнира. Матч с «Алавесом» ещё раз доказал, что есть проблемы игрового плана у действующего чемпиона.

«Барселона» пока без поражений, но три ничьи отправили команду на шестое место, с которого удобно штурмовать зону Лиги чемпионов, где старт группового этапа каталонцы провалили.

Игровой кризис у сине-гранатовых не первый год, просто с уходом Лионеля Месси, который на себе тащил команду и создавал иллюзию благополучия, проблемы вылезли наружу.

Не всё мне нравится в игре «матрасников», но я считаю, что сегодня успех будет на их стороне и «Барса» откроет счёт поражениям в этом сезоне Ла Лиги. Предлагаю сделать ставку на успех действующего чемпиона.

Моя ставка – победа «Атлетико».

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