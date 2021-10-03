«Эспаньол» — «Реал Мадрид»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Эспаньол» – «Реал Мадрид» в 8-м туре испанской Примеры сезона-2021/2022.
Ставка: второй тайм результативнее первого за 1.96.
«В последний раз, когда эти команды играли на «Корнелья — Эль-Прат», «Реал» выиграл 1:0, а единственный мяч забил Каземиро. Последние два матча очень неудачно сложились для Мадрида. С «Вильярреалом» была ничья 0:0. Редкий случай, когда «Реал» не забил ничего в этом сезоне. «Шерифу» проиграли дома — 1:2. Положительных эмоций этот матч не добавил, хотя игру «Реал» показал вполне боеспособную — множество моментов не реализовал. Так бывает.
«Эспаньол» — команда, которая много пропускает во вторых таймах. В первых таймах тоже есть проблемы. Но если обратить внимание, барселонцы много пропускают на последних минутах. Так было в матче с «Атлетико» — два мяча на последних минутах получили. А «Реал» как раз забивает на этом отрезке. У него 7 забитых мячей на отрезке с 75-й минуты и до финального свистка.
Я бы здесь рискнул и взял гол в концовке матча — после 75-й минуты. «Реал» — лидер, «Эспаньол» — чуть ниже. Вряд ли «Эспаньол» будет агрессивно начинать, будет с опасочкой присматриваться. Поэтому основные события должны развернуться во втором тайме. За 1.96 сыграл бы «второй тайм результативнее первого».
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