«Ахмат» — «Спартак»: эксперты оценили шансы красно-белых победить в Грозном
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3 октября в Грозном состоится матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» — «Спартак». Начало игры — в 19:00 мск.
Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.25 (44%). Успех грозненцев оценён экспертами в 3.36 (29%). Ставки на ничью принимаются за 3.56 (27%).
Букмекеры считают, что матч чемпионата России «Ахмат» — «Спартак» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.03, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.87. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.41. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.26.
Поставить на «обе забьют» можно за 1.81, на пенальти — за 2.35, на удаление — за 3.00.
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