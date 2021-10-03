«Ливерпуль» — «Ман Сити»: прогноз Ровшана Аскерова на матч АПЛ
Поделиться
Знаток «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров дал прогноз на матч «Ливерпуль» — «Манчестер Сити».
Ставка: «Манчестер Сити» забьёт в первом тайме за 1.94.
«Лидер и главный преследователь. Клубы, выигравшие два последних турнира АПЛ. Клуб, не приобретший новых звёзд, против команды, сделавшей дорогущие покупки. «Ливерпуль» пока не проигрывал в этой АПЛ. Но сенсационная ничья 3:3 с «Брентфордом» настораживает.
«Ман Сити» сейчас раненый зверь — поражение от «ПСЖ» в Лиге чемпионов, Гвардиола проиграл Почеттино и своему бывшему игроку — Месси. Что может быть лучше, чем залечить обиду с помощью победы над извечным конкурентом — Клоппом. Тем более что состав-то у «Сити» очень крутой. Думаю, гости забьют ещё до перерыва».
Комментарии
- 3 октября 2021
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
08:45
-
08:00
-
07:30
- 2 октября 2021
-
21:00
-
19:30
-
18:30
-
17:45
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
Партнерский контент