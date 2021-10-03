«Ливерпуль» — «Ман Сити»: прогноз Ровшана Аскерова на матч АПЛ

Знаток «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров дал прогноз на матч «Ливерпуль» — «Манчестер Сити».

Ставка: «Манчестер Сити» забьёт в первом тайме за 1.94.

«Лидер и главный преследователь. Клубы, выигравшие два последних турнира АПЛ. Клуб, не приобретший новых звёзд, против команды, сделавшей дорогущие покупки. «Ливерпуль» пока не проигрывал в этой АПЛ. Но сенсационная ничья 3:3 с «Брентфордом» настораживает.

«Ман Сити» сейчас раненый зверь — поражение от «ПСЖ» в Лиге чемпионов, Гвардиола проиграл Почеттино и своему бывшему игроку — Месси. Что может быть лучше, чем залечить обиду с помощью победы над извечным конкурентом — Клоппом. Тем более что состав-то у «Сити» очень крутой. Думаю, гости забьют ещё до перерыва».

Где покажут матч «Ливерпуль» — «Ман Сити»?