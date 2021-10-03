«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: беспроигрышная ставка 1000 рублей к игре АПЛ
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Сегодня, 3 октября, в 18:30 по московскому времени начнётся матч АПЛ между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити». У вас есть шанс получить беспроигрышное пари 1000 рублей от букмекерской компании «Фонбет» для новых игроков.
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1. Зарегистрируйся с промокодом NEW.
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3. Получи беспроигрышное пари 1000 рублей на любой матч АПЛ.
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