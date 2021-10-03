«Ахмат» – «Спартак»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России Егор Титов сделал прогноз на матч «Ахмат» – «Спартак» Москва.
Ставка: победа «Спартака» с форой (-1) за 3.38.
«Мало кто ждал, что «Спартак» так сыграет в Неаполе, но так случается в футболе — победы приходят, когда их и не ожидаешь. Понравилось то, как «Спартак» владел инициативой и ситуацией в целом, когда получил численное преимущество. Ярко сыграл Квинси Промес. Наконец-то он начинает напоминать себя прежнего. Мозес очень уверенный матч провёл, понравился. Игнатов замечательно вышел, важнейший мяч положил. Надеюсь, что эта победа станет переломным моментом в сезоне. Она должна добавить уверенности всем спартаковцам. Играть команда может, исполнители есть. Должна появиться команда, взаимопонимание.
Думаю, на положительных эмоциях «Спартак» качественно проведёт матч и в Грозном. Да, «Ахмат» — неплохая команда, играющая, но по составу она, конечно, сильно уступает спартаковцам. Тут даже говорить не о чем. Да и в последнее время грозненцы играют нестабильно. Есть хорошие игры, победные, а есть, как с тем же «Краснодаром» дома, где уступили по делу — даже не забили.
Рискну поставить на победу «Спартака» с форой (-1). Мне кажется, что на кураже (а «Спартак» — команда куражная) и этот матч спартаковцы заберут. Не сказал своего последнего слова Соболев, который наверняка будет играть с первых минут из-за травмы Понсе.
Уверен в ставке на 7 из 10».
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