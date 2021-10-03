«Локомотив» — «Ростов»: прогноз Павла Занозина на матч РПЛ

Комментатор Павел Занозин дал прогноз на матч 10-го тура РПЛ сезона-2021/2022 «Локомотив» — «Ростов».
Ставка: обе забьют — нет за 1.78.
«После еврокубков, конечно, «Локомотиву» будет непросто. С «Лацио» матч получился совсем грустный для железнодорожников. Но это всё-таки одна из сильнейших команд чемпионата Италии, а здесь «Ростов», который обескровлен уходом Юрия Семина, плюс совершенно непонятная ситуация в этом клубе. Вряд ли сейчас гости смогут рассчитывать на приличное выступление в чемпионате России и конкретно в этом матче.
Думаю, «Локомотив» — явный фаворит. Не знаю, хватит ли сил на то, чтобы много забивать, поэтому во всех ставках отталкиваюсь от небольшого количества голов, но победы хозяев поля. Можно рискнуть и поставить, например, «П1 и низ» или «обе забьют — нет» — тут решать вам. Я бы, честно говоря, выбрал второй вариант, потому что он наименее рискованный и стоит чуть дороже, чем просто низ — 1.78. В конце концов, обе команды могут сыграть со счётом 0:0. «Локо» тоже негарантированно забьёт.
Исходя из достаточной слабости команд, если вспомнить, например, два последних матча железнодорожников в чемпионате России, нужно ставить именно на «обе забьют — нет». Это, в данном случае, оптимальный вариант».
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