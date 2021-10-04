«Адмирал» — «Динамо» Р: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ во Владивостоке

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Адмирал» — «Динамо» Рига.



Ставка: ничья за 4.00.



«У второй дальневосточной команды – «Адмирала» — такого позитива, как у «Амура», нет и в помине. Да и откуда ему, позитиву, взяться, если в предыдущем туре владивостокская команда одержала всего вторую в этом сезоне победу. Причём над «Торпедо», которое ненавидит лютой ненавистью и сам Владивосток, и его «Фетисов-Арену» с канадской площадкой. И очень любит одаривать «адмиралов», в каком бы состоянии они ни находились, очками со своего барского плеча.



А вот о рижанах этого не скажешь. Я не знаю, какая сейчас площадка в Риге, но на узкой владивостокской арене они всегда чувствовали себя как дома. И на данный момент выиграли четыре из шести проведённых там матчей. Согласитесь, неплохой результат для такого далёкого выезда.



Правда, в последнее время рижане скатываются по турнирной таблице всё ниже и ниже и результаты у них получаются всё хуже и хуже. Поэтому налицо битва двух лузеров, которым плей-офф в нынешнем сезоне, кажется, не светит.



Получается, что фаворита у предстоящего матча нет. А раз нет фаворита, то в полном соответствии с поговоркой «Игра была равна…» следует ждать ничьей в основное время. Полагаю, это и будет исходом поединка, а уж как там сложится после… Ну, пусть повезёт «Адмиралу» и во Владивостоке случится маленький праздник – две победы подряд», — сказал Лебедев.

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