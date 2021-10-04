Нуну Боргес — Седрик-Марсель Штебе: прогноз Сергея Фомина на матч турнира в Барселоне

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч турнира в Барселоне Нуну Боргес — Седрик-Марсель Штебе.



Ставка: победа Боргеса за 1.70.



«В первом круге челленджера в Барселоне нас ожидает интереснейшая встреча двух крепких игроков. Если Штебе уже раскрылся в полной мере и какого-либо прорыва от него в будущем ожидать не стоит, то у Боргеса всё совсем иначе.



Нуну Боргес — многообещающий игрок из Португалии. Получает дикие карты (WC) на все местные турниры, у парня явно есть потенциал. Опыт для игры в туре португалец набирал в американских колледжах, поэтому лишь пару лет Боргес активно играет турниры. Обладает отличной первой подачей, мощным форхендом, надёжно играет на задней линии. Определённо у парня есть все шансы, чтобы ворваться в топ-100 в будущем. Не могу выделить у него какое-либо любимое покрытие, хорошо адаптируется к любым условиям.



Седрик-Марсель Штебе не нуждается в особом представлении. Как таковых результатов у Штебе в последнее время нет. Игра блеклая, много ошибок, а самое главное — снятие с матчей. Зачастую если у Седрика не клеится игра, то он попросту опускает руки. Есть ощущение, что немец играет с травмой, которая ему явно мешает выйти на должный уровень.



Несмотря на то что Штебе недавно обыгрывал Боргеса, мы считаем, что в данной встрече у Нуну вновь больше шансов на успех.



В предыдущем матче с Гастоном Седрика мучила травма и он снялся, навряд ли за столь короткий срок он восстановится и будет готов на 100%. Остановим свой выбор на победе перспективного игрока из Португалии», — сказал Фомин.