«Сибирь» — «Торпедо»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Сибирь» — «Торпедо».



Ставка: ничья за 4.10.



«Торпедо» возвращается с Дальнего Востока с одним очком, то есть практически с голым задом. Если оно не возьмёт два очка в Новосибирске, то дома предстоят кровавые разборки с оргвыводами. Нет, вряд ли с плеч полетит тренерская голова, но вот личный состав проредить могут. Поэтому «Торпедо» дурака валять не станет, но ведь «Сибирь» — это вам не «Динамо» и не СКА, и с таким соперником принудить себя играть в полную силу в нижегородской форме невозможно физически – этому противоречит вся многолетняя история горьковского хоккея.



Но и «Сибирь» тихой сапой, почти незаметно, но от зоны плей-офф Восточной конференции сильно не отстаёт. Можно даже сказать, что одной ногой стоит там. Проигрывают новосибирцы частенько за пределами основного времени, а это всё-таки очко. Тут очко, там очко — так потихоньку и набирается. А теперь, если обыграть «Торпедо», можно будет и вовсе в зону плей-офф при определённых обстоятельствах попасть. Чем не хороший приз?



Поэтому именно хозяев в предстоящем матче я вижу и фаворитами, и потенциальными победителями. Не всё будет просто, даже наоборот, всё будет очень и очень сложно, и основное время, по моему разумению, скорее всего, завершится ничейным результатом. Но далее сибиряки всё-таки возьмут второе очко. А «Торпедо» отправится домой огребать люлей за неудачный выезд», — сказал Лебедев.

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