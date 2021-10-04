«Автомобилист» — «Авангард»: прогноз Владимира Вуйтека на матч КХЛ 4 октября

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч КХЛ «Автомобилист» — «Авангард».



Ставка: «Автомобилист» не проиграет за 1.42.



«Считаю, что в этой встрече у «Автомобилиста» есть хорошие шансы не проиграть в основное время. На своей площадке «Автомобилист» оказывает достойное сопротивление любому сопернику, с ним никому не приходится легко (правда, пока у «Авто» мало набранных очков на родном льду). В предстоящем матче он способен собраться и набрать два очка.



«Авангард» в этом сезоне играет неровно, у него бывают неудачные матчи. Возможно, это связано с тем, что не все ещё набрали оптимальную форму, а возможно, сказывается прошлый чемпионский сезон. Через какое-то время «Авангард» будет играть в свой лучший хоккей, стабильно побеждать, но сейчас нет уверенности в его победе.



Не так давно команды встречались в Екатеринбурге, и тогда победу одержал Омск. Думаю, два раза подряд в гостях «Авангард» выиграть не сможет, сейчас у «Автомобилиста» высокая мотивация одержать победу.



В целом «Автомобилист» прибавит по ходу сезона, качество игроков у него сейчас стало выше, чем раньше. Единственный вопрос, как проявит себя вратарская бригада, ведь основной вратарь команды, Якуб Коварж, травмирован и выбыл до конца сезона», — сказал Вуйтек.

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