«Трактор» — «Йокерит»: прогноз Максима Лебедева на матч регулярного чемпионата КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Трактор» — «Йокерит».



Ставка: победа «Йокерита» с форой (-1.5) за 3.34.



«Трактор» продолжает удивлять, челябинская команда давно так убедительно не играла, пожалуй, со времени своего «серебряного» сезона. Поверженные ЦСКА, «Автомобилист» и даже чемпионский «Авангард» не дадут соврать. Но всё-таки суровые челябинские мужики основные очки набирают с командами второго-третьего порядков, там они красавцы и напрасно очки не разбазаривают.



Но даже на фоне такого «Трактора» горячие финские парни всё равно смотрятся пришельцами с другой планеты. Потерпев два поражения на старте чемпионата, они с тех пор не проигрывают, и их победная серия длится уже 11 матчей. Понятно, что она уже «джокеров» слегка поддавливает, но тут отраден тот факт, что финны весьма спокойно уходят в дополнительное время и там чувствуют себя как рыба в воде.



Третья команда «всея КХЛ» прибывает в гости к пятой, и именно гости станут фаворитами предстоящего поединка. Понятно, что челябинцы попытаются игру по максимуму засушить, поэтому фактор первой заброшенной шайбы будет иметь колоссальное значение. Но даже с учётом всех этих входящих, смею предположить, что суровая челябинская оборона будет прорвана, и даже не один раз, и «Йокерит» завершит матч не только к полному своему удовлетворению, но ещё и в основное время, выиграв с преимуществом не менее чем в две шайбы», — сказал Лебедев.

Прогноз Владимира Вуйтека на матч «Автомобилист» — «Авангард».