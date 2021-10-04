«Автомобилист» — «Авангард»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ в Екатеринбурге

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Автомобилист» — «Авангард».



Ставка: победа «Авангарда» за 2.74.



«В преддверии столь ответственного матча всё идёт «не в кассу» екатеринбуржцев. Тяжёлый календарь, череда поражений, которая уже составляет приличную серию из четырёх матчей, и вообще — шесть проигрышей в семи последних играх. И наконец недавнее поражение от «Авангарда» — и тоже в Екатеринбурге.



Нельзя сказать, что у «ястребов» всё в шоколаде, более того, они в турнирной таблице ниже «Автомобилиста», но позитива и в игре, и в результатах всё-таки больше. Скажем так, «ястребы» идут ровнее, тогда как у «Автомобилиста» налицо тенденция к снижению результатов.



Таким образом, фаворитом предстоящего матча вырисовывается «Авангард». Предположу, что второй екатеринбургский матч этих соперников может оказаться весьма похожим на первый: та же равная игра с обоюдными шансами, только «ястребы» окажутся более удачливыми на завершающей стадии. И вновь сумеют победить в основное время с достаточно скромным преимуществом в шайбу-две и при невеликом тотале.



Понятно, что в одну и ту же реку невозможно войти два раза и точной кальки с предыдущего противостояния этих соперников не будет точно. Но соотношение сил выглядит именно так», — сказал Лебедев.

Прогноз Владимира Вуйтека на матч «Автомобилист» — «Авангард».