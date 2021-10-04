Пьер-Юг Эрбер — Кириян Жаке: прогноз Сергея Фомина на матч турнира во Франции

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч турнира в Муийрон-ле-Каптиф Пьер-Юг Эрбер — Кириян Жаке.



Ставка: ТБ 20.5 гейма за 1.75.



«В первом круге челленджера во Франции нас ожидает матч между перспективным Кирияном Жаке и крепким середняком Пьер-Югом Эрбером. Оба отлично играют в залах, и можно сказать однозначно, что данное покрытие для обоих является одним из любимых.



Пьер-Юга Эрбера одно время считали профильным парником, но и в одиночке он стал показывать неплохой теннис и подтянул результаты. Свою игру Эрбер строит от мощнейшей первой подачи. 15-20 эйсов за матч — обыденность для француза. В розыгрышах Юг менее вариативен, и с более техничными игроками у него бывают проблемы. В целом домашние турниры он проводит на хорошем уровне и зачастую добирается до решающих стадий.



На 20-летнего Кирияна Жаке возлагают большие надежды. Он уже получал WC на ТБШ («Ролан Гаррос»), частенько появляется на крупных турнирах и почти регулярно на местных ИТФ, челленджерах. Жаке довольно техничный парень, обладает быстрой работой ног, неплохо подаёт. Одним из главных его недочётов является отсутствие стабильности и психологический устойчивости. Думаю, что со временем Кириян сможет раскрыться в полной мере и мы не раз будем слышать о нём.



Оба игрока обладают хорошими подачами, покрытие быстрое, и мы можем ожидать плотный матч. Оба игрока замотивированы на результат, и мы считаем, что такой матч может затянуться», — сказал Фомин.