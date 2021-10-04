Пьер-Юг Эрбер — Кириян Жаке: прогноз Сергея Фомина на матч турнира во Франции

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч турнира в Муийрон-ле-Каптиф Пьер-Юг Эрбер — Кириян Жаке.
Ставка: ТБ 20.5 гейма за 1.75.
«В первом круге челленджера во Франции нас ожидает матч между перспективным Кирияном Жаке и крепким середняком Пьер-Югом Эрбером. Оба отлично играют в залах, и можно сказать однозначно, что данное покрытие для обоих является одним из любимых.
Пьер-Юга Эрбера одно время считали профильным парником, но и в одиночке он стал показывать неплохой теннис и подтянул результаты. Свою игру Эрбер строит от мощнейшей первой подачи. 15-20 эйсов за матч — обыденность для француза. В розыгрышах Юг менее вариативен, и с более техничными игроками у него бывают проблемы. В целом домашние турниры он проводит на хорошем уровне и зачастую добирается до решающих стадий.
На 20-летнего Кирияна Жаке возлагают большие надежды. Он уже получал WC на ТБШ («Ролан Гаррос»), частенько появляется на крупных турнирах и почти регулярно на местных ИТФ, челленджерах. Жаке довольно техничный парень, обладает быстрой работой ног, неплохо подаёт. Одним из главных его недочётов является отсутствие стабильности и психологический устойчивости. Думаю, что со временем Кириян сможет раскрыться в полной мере и мы не раз будем слышать о нём.
Оба игрока обладают хорошими подачами, покрытие быстрое, и мы можем ожидать плотный матч. Оба игрока замотивированы на результат, и мы считаем, что такой матч может затянуться», — сказал Фомин.
- 4 октября 2021
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:23
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 3 октября 2021
-
19:00
-
18:29
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:15
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:45