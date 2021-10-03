«Зенит» — «Сочи»: результат матча РПЛ, как сыграли, какой счёт, кто победил

«Зенит» проиграл «Сочи» в 10-м туре Российской Премьер-Лиги. Встреча прошла на поле стадиона «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 1:2.



На 42-й минуте нападающий «Зенита» Сердар Азмун получил прямую красную карточку за грубый фол. Арбитр Павел Шадыханов принял такое решение после просмотра системы VAR. На исходе первого тайма нападающий «Зенита» Артём Дзюба открыл счёт. На 67-й минуте колумбийский форвард «Сочи» Матео Касьерра провёл ответный гол, а через четыре минуты защитник Сергей Терехов вывел гостей вперёд.

Ставки на победу «Сочи» принимались с коэффициентом 8.10: выигрыш с 1000 рублей составил бы 8100 рублей. Успех «Зенита» оценивался в 1.42, ничья — в 5.40.

На тотал больше 2.5 гола давали 1.60, на «обе забьют» — 1.83, на гол в каждом тайме — 1.65. Удаление шло за 3.50, точный счёт 2:1 в пользу «Сочи» — за 21.0.

Букмекеры оценили шансы «Зенита» выйти в плей-офф Лиги чемпионов.