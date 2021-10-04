Россия — Словакия: когда матч отбора ЧМ-2022, где играют, во сколько начало
Поделиться
8 октября в Казани состоится матч седьмого тура квалификации ЧМ-2022 Россия — Словакия. Начало встречи запланировано на 21:45 мск.
Эксперты отдают предпочтение сборной России. Поставить на подопечных Валерия Карпина предлагается с коэффициентом 1.88: в случае успеха выигрыш с 1000 рублей составит 1880 рублей. Победа Словакии оценена в 4.80, ничья — за 3.45.
Букмекеры считают, что матч не окажется результативным. На тотал больше 2.5 гола дают 2.35, а на тотал меньше 2.5 гола — 1.67. Ставки на «обе забьют» принимаются за 2.15.
После шести туров в группе Н лидируют сборные Хорватии и России, набравшие по 13 очков. У Словакии девять баллов, у Словении — семь, у Кипра и Мальты — по четыре.
Комментарии
- 4 октября 2021
-
15:00
-
14:23
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 3 октября 2021
-
19:00
-
18:29
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:15
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
08:45
Партнерский контент