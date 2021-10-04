«Автомобилист» — «Авангард»: прогноз Павла Лысенкова на игру регулярного чемпионата КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Автомобилист» и «Авангард».



Ставка: победа «Авангарда» в матче за 1.99.



«Это две нестабильные команды, которые не просто так идут на пятом и шестом местах в Восточной конференции. Их разделяет всего одно очко, причём «Автомобилист» стоит выше.



Эти команды играли между собой 17 сентября, и «Авангард» победил в Екатеринбурге со счётом 3:1. Вспомним и то, как «ястребы» взяли серию первого раунда Кубка Гагарина у екатеринбуржцев в шести матчах.



То есть главный тренер «Авангарда» Боб Хартли частенько переигрывает главного тренера «Автомобилиста» Билла Питерса. А после двух поражений в последних трёх матчах, когда «ястребы» уступили дома «Локомотиву» (1:4) и в гостях «Трактору» (3:4), победив только слабенький «Сочи» в Балашихе (3:1), можно верить, что «Авангард» на этот раз выдаст хороший матч.



Я бы в этом матче взял кэф 1.99 на то, что «Авангард» одержит победу, пусть даже по буллитам или в дополнительное время. Там ведь ещё и главный босс клуба Александр Крылов недавно давал большое интервью, намекнув, что его терпение скоро может и лопнуть. Это должно стать дополнительным стимулом для омичей», — сказал Лысенков.