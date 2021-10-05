«Сочи» — «Салават Юлаев»: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Сочи» и «Салават Юлаев».
Ставка: победа «Салавата Юлаева» с форой (-1.5) за 2.00.
«Сочи» в первом матче при Андрее Назарове у себя дома попал под минское «Динамо» со счётом 3:7.
Причём Назаров открыто признавал на пресс-конференции, что переборщил с психологическими вливаниями и его игроки так старались победить, что у них даже отказали ноги.
Да, «Сочи» хочет играть ярко, но состав это не позволяет. Стало больше штрафа, и такой серьёзный соперник, как «Салават Юлаев», легко может за это наказать.
Уфимцы в последних двух матчах забили лишь один гол, уступив «Сибири» (1:3) и «Ак Барсу» (0:2). Но как раз в Сочи можно оторваться, тем более атака у «Салавата Юлаева» очень мощна.
Я бы в этом матче взял кэф 2.00 на то, что «Салават Юлаев» победит при форе -1.5. То есть уфимская команда выиграет с разницей в две шайбы минимум», — сказал Лысенков.
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