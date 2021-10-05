«Ак Барс» — «Динамо» Мн: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Ак Барс» — «Динамо» Минск.



Ставка: победа «Ак Барса» с форой (-1.5) за 1.93.



«Ак Барс», похоже, пробуждается. Ещё не до конца, но уже достаточно для сухой победы в «зелёном дерби». Понятно, что матч этот идёт в отдельном списке, и премиальные там совсем другие, и отношение к нему иное, но всё-таки. По крайней мере, эта победа вселяет надежду, что «большие татары» больше не заснут и будут играть от матча к матчу всё лучше и лучше. То есть с этой стороны Минску, конечно, не повезло.



Зато Минску повезло в прошлом туре, когда ХК «Сочи» под руководством нового наставника, как тот и обещал, сыграл в хоккей более атакующий и более агрессивный. И южане даже забили три шайбы, правда, пропустили при этом в два раза больше, но кто же это сейчас будет считать.



С «Ак Барсом», безусловно, такой фокус не пройдёт. «Большие татары» раскрываться даже не подумают, да они уже и забыли, когда делали это в последний раз, то ли когда были «Итилью», то ли вообще СК им. Урицкого. Поэтому по итогам матча нам останется определить, насколько пробудился «Ак Барс» и не залёг ли он после «Салавата» снова в спячку. Это и является, по сути, главным вопросом при прогнозе на следующую игру.



Лично я считаю, что «Ак Барс» всё-таки пробудился, и этого состояния на «зубров» должно хватить. То есть в домашнем противостоянии с братьями-белорусами «большие татары» одержат достаточно скромную по счёту, но при этом весьма уверенную победу в основное время. И преимущество в счёте будет не менее двух шайб», — сказал Лебедев.

Прогноз Максима Лебедева на матч СКА — «Локомотив».