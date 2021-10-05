СКА — «Локомотив»: прогноз Владимира Вуйтека на игру регулярного чемпионата КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч КХЛ СКА – «Локомотив».
Ставка: победа СКА в матче за 1.72.
«В «Локомотиве» произошли изменения, команду возглавил бывший тренер ЦСКА Игорь Никитин, и пока это положительно повлияло на ярославцев. «Локомотив» набирает ход, в последних матчах железнодорожники играют хорошо, одержали три победы подряд, но против СКА им будет непросто.
На своём льду СКА является фаворитом и должен побеждать в этой игре. Конечно, победа не будет лёгкой, но команда Валерия Брагина наберёт два очка.
В последних трёх играх «Локомотив» забрасывал по четыре шайбы. В матче со СКА «Локо» не сможет продолжить эту серию, но 1-2 шайбы ярославцы отправят в ворота соперника. Думаю, СКА победит со счётом 3:1 или 3:2, но лучше подстрахуюсь и поставлю на победу СКА в матче, всё-таки «Локомотив» сейчас на подъёме и окажет серьёзное сопротивление», — сказал Вуйтек.
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