«Спартак» — «Металлург» Мг: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ в Москве

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Спартак» — «Металлург» Мг.



Ставка: победа «Металлурга» с форой (-2) за 4.10.



«Спартак», конечно, красивый сам собою, и «Северсталь» он уделал красиво. Но меня во время того матча не отпускало ощущение, что «Северсталь» всё никак не начнёт играть в хоккей, и в итоге она так и не начала. А фигурного катания, да, было предостаточно, и где-то даже сверх меры. Впрочем, это всё череповецкие проблемы, а у «Спартака» началась победная серия, которая насчитывает теперь целых два матча, но которая, скорее всего, будет «Магниткой» грубо растоптана и выброшена в утиль.



Потому что если начать мериться победными сериями, тем более действующими, то «Спартаку» тут делать вообще нечего. «Магнитка» в этом сезоне проиграла единожды и как-то совсем глупо, а дальше её многие пытались остановить. Но пока не получилось ни у кого, в том числе и у московского «Динамо» в предыдущем туре. А бело-голубые у нас нынче, сами знаете, посильнее красно-белых будут.



Единственное, что может вселить хоть какую-то надежду в красно-белую торсиду, так это тот факт, что «Динамо», героически бросившись под магнитогорский танк, всё-таки сумело «Магнитку» погонять-помучить. Что не успеют магнитогорцы до конца восстановиться в чуждом для себя регионе, что не смогут снова сыграть на высоких морально-волевых, и вообще любая серия когда-нибудь да заканчивается.



Безусловно, закончится и эта роскошная серия «Магнитки», но я практически уверен, что не на этот раз. А на этот раз «Спартак» будет бит, причём достаточно брутально, не просто в основное время, но и с приличным разрывом по заброшенным шайбам. И тотал будет хороший, как бы не под десятку, и гости забьют на три-четыре шайбы больше хозяев», — сказал Лебедев.

Прогноз Максима Лебедева на матч СКА — «Локомотив».