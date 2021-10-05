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СКА — «Локомотив»: ставка Анатолия Емелина на встречу КХЛ

СКА — «Локомотив»: ставка Анатолия Емелина на встречу КХЛ
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Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин сделал ставку на матч КХЛ СКА – «Локомотив».

Ставка: победа СКА в матче за 1.70.

«СКА уже два года не проигрывает «Локомотиву» в Питере, и сегодня эта серия продолжится. Считаю хозяев фаворитами по двум причинам. Во-первых, команда Брагина нашла противоядие против схем Никитина ещё по весне в плей-офф. Тогда была абсолютно равная серия – при том, что Никитин управлял слаженным отшлифованным ЦСКА. А не сырым «Локомотивом», который умудряется дома пропустить три от «Барыса».

Во-вторых, у невских армейцев всегда повышенная мотивация во встречах с Ярославлем. А для молодой команды психологические накрутки даже полезны – если не перегибать палку. Вспомните, как неделю назад СКА на эмоциях вытащил победу у мощного «Трактора», проигрывая 0:3. Результативного хоккея мы не увидим – дай бог четыре шайбы на двоих. Но победа питерцев с голами разыгравшихся Марченко или Кузьменко видится мне наиболее вероятным исходом. Победа СКА в матче», — сказал Емелин.

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