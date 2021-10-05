СКА – «Локомотив»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Санкт-Петербурге

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 СКА – «Локомотив».



Ставка: ничья за 4.35.



«Локомотив» в предыдущем туре, конечно, порадовал. Прежде всего наличием стальной арматуры в характере. А то мы уже стали об этом забывать — но нет, есть ещё порох в пороховницах и ягоды в ягодицах! Напропускали от «Барыса» железнодорожники, по меркам нового главного тренера, конечно, многовато, приблизительно раза в три больше, чем тот может себе позволить. Можно не сомневаться, что матч с казахстанской командой будет разложен на молекулы, и в Ярославле начнется кропотливая ежедневная работа по шпаклеванию всех имеющихся и потенциальных дыр в обороне.



С таким характером «Локомотив» запросто можно считать фаворитом предстоящего матча со СКА. Потому что питерцы нынче, как на подбор, выпускники фабрики мягких игрушек. За счёт индивидуального мастерства, которого у них по меркам КХЛ выше крыши, они выезжают, как, скажем, выехали в матче прошедшего тура с «Нефтехимиком». Но «Нефтехимик» и «Локомотив», особенно сегодняшний – это, я вам скажу, две большие разницы. И хотя тот факт, что дома и солома едома, и стены помогают, а питерцам — ещё иногда и судьи, конечно, немного сглаживает преимущество «железных дорожников» в характере, но хозяев фаворитами всё равно не делает. И пусть «Локомотив» в последнее время играет в Санкт-Петербурге не просто плохо, а мерзопакостно, полагаю, что сложившаяся система в предстоящей битве будет пусть не сломана полностью, но хотя бы надломана.



То есть основное время матча всё-таки завершится вничью. А уже потом второе очко, вопреки логике, за счёт характера возьмет «Локомотив». Для становления новой команды это будет крайне важно», — сказал Лебедев.

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