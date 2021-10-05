«Спартак» — «Металлург»: прогноз Владимира Вуйтека на игру регулярного чемпионата КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч КХЛ «Спартак» — «Металлург».
Ставка: победа «Металлурга» за 2.16.
«Металлург» сейчас является лидером Восточной конференции, он одержал десять побед подряд, и я считаю его фаворитом предстоящего матча. В прошедшей встрече Магнитогорск обыграл в гостях московское «Динамо» (4:2), а сейчас у него в соперниках другой столичный клуб, «Спартак».
«Спартак», конечно, тоже выиграл в прошлом матче у «Северстали», но он чередует победы и поражения, играет нестабильно. В целом можно отметить, что москвичи проигрывают лидерам КХЛ, а очки берут с аутсайдерами и середняками.
Качество игроков выше у «Металлурга», да и по игре клуб смотрится лучше, поэтому ставлю на его победу в основное время. Думаю, что Магнитогорск продолжит победную серию и останется лидером на Востоке» — сказал Вуйтек.
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