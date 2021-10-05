Россия — Словакия: дата игры, когда начало, какой канал покажет матч

8 октября в Казани состоится матч седьмого тура квалификации ЧМ-2022 Россия — Словакия. Начало встречи запланировано на 21:45 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Россия 1».



Эксперты отдают предпочтение сборной России. Поставить на подопечных Валерия Карпина предлагается с коэффициентом 1.88: в случае успеха выигрыш с 1000 рублей составит 1880 рублей. Победа Словакии оценена в 4.80, ничья — за 3.45.



Букмекеры считают, что матч не окажется результативным. На тотал больше 2.5 гола дают 2.35, а на тотал меньше 2.5 гола — 1.67. Ставки на «обе забьют» принимаются за 2.15.



После шести туров в группе Н лидируют сборные Хорватии и России, набравшие по 13 очков. У Словакии девять баллов, у Словении — семь, у Кипра и Мальты — по четыре.



Где смотреть матч Россия — Словакия?