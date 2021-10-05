Фёдор Емельяненко — Тимоти Джонсон: дата боя, когда начало, кто фаворит Bellator 269

23 октября в Москве на стадионе «ВТБ-Арена» пройдёт турнир по смешанным единоборствам Bellator 269. В главном событии российский боец Фёдор Емельяненко сразится с американцем Тимоти Джонсоном.
Начало боя состоится 23 октября не ранее 22:00 мск. Старт предварительного карда намечен на 18:00.
Букмекеры считают фаворитом Фёдора Емельяненко. Ставки на российского бойца принимаются с коэффициентом 1.64: в случае успеха выигрыш с 1000 рублей составит 1640 рублей.
Заключить пари на победу Тимоти Джонсона предлагается за 2.28. Ставки на ничью принимаются за 51.0.
Тимоти Джонсону 36 лет, в предыдущем бою он проиграл Валентину Молдавскому единогласным решением судей. 45-летний Емельяненко в прошлом поединке нокаутировал Куинтона Джексона в первом раунде.
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