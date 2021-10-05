Фьюри — Уайлдер 3: когда бой, где дерутся, кто фаворит
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В ночь на 10 октября мск состоится третий бой между Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри. Поединок Бронзового бомбардировщика и Цыганского короля пройдёт в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на арене T-Mobile. Начало — не ранее 6:00 мск.
Первый бой Фьюри и Уайлдера состоялся в декабре 2018 года и завершился вничью. Второй поединок прошёл в феврале 2020 года, британец нокаутировал американца в седьмом раунде.
Букмекеры считают фаворитом Тайсона Фьюри: ставки на британца принимаются с коэффициентом 1.37. В случае успеха выигрыш с 1000 рублей составит 1370 рублей. Победа Уайлдера идёт за 3.84, ничья — за 26.0.
Если бой продлится всю дистанцию, сыграет коэффициент 2.72. Досрочное завершение поединка оценено в 1.33.
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