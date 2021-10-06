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Италия — Испания: ставка Максима Калиниченко на матч Лиги наций

Италия — Испания: ставка Максима Калиниченко на матч Лиги наций
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Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал ставку на матч полуфинала Лиги наций Италия — Испания.

Ставка: победа Испании за 3.60.

«В полуфинале плей-офф Лиги наций сойдутся старые знакомые – Италия и Испания. Кажется, недавно они ещё встречались на Евро-2020. Тогда победа после серии пенальти досталась команде Манчини. Но с тех пор прошло несколько месяцев.

Сейчас эти две топовые сборные встречаются в рамках другого турнира и ставят перед собой другие задачи. Кстати, о задачах – очень тяжело представить, к чему стремятся эти коллективы именно в Лиге наций. Непонятно, в каких составах они будут играть и станут ли тренерские штабы пробовать что-то новое.

Но матч всё равно статусный. Обе команды наверняка желают выиграть. Особенно мотивированными будут испанцы. «Красная фурия» желает отомстить «Лазурной команде» за Евро-2020.

В прошлой их встрече я бы не сказал, что Испания играла хуже Италии. Думаю, эта их игра будет тоже больше проходить под диктовку команды Энрике. Она любит больше владеть мячом.

В своём прогнозе я риску и предложу заключить пари на то, что Испания возьмёт реванш у Италии. Моя ставка — победа испанцев», — сказал Калиниченко.

Где смотреть матч Италия — Испания?

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