Италия — Испания: ставка Максима Калиниченко на матч Лиги наций

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал ставку на матч полуфинала Лиги наций Италия — Испания.



Ставка: победа Испании за 3.60.



«В полуфинале плей-офф Лиги наций сойдутся старые знакомые – Италия и Испания. Кажется, недавно они ещё встречались на Евро-2020. Тогда победа после серии пенальти досталась команде Манчини. Но с тех пор прошло несколько месяцев.



Сейчас эти две топовые сборные встречаются в рамках другого турнира и ставят перед собой другие задачи. Кстати, о задачах – очень тяжело представить, к чему стремятся эти коллективы именно в Лиге наций. Непонятно, в каких составах они будут играть и станут ли тренерские штабы пробовать что-то новое.



Но матч всё равно статусный. Обе команды наверняка желают выиграть. Особенно мотивированными будут испанцы. «Красная фурия» желает отомстить «Лазурной команде» за Евро-2020.



В прошлой их встрече я бы не сказал, что Испания играла хуже Италии. Думаю, эта их игра будет тоже больше проходить под диктовку команды Энрике. Она любит больше владеть мячом.



В своём прогнозе я риску и предложу заключить пари на то, что Испания возьмёт реванш у Италии. Моя ставка — победа испанцев», — сказал Калиниченко.

Где смотреть матч Италия — Испания?