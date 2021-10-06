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Италия — Испания: прогноз Дениса Наливайко на игру Лиги наций

Италия — Испания: прогноз Дениса Наливайко на игру Лиги наций
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Спортивный комментатор на Setanta Sports, специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу Денис Наливайко дал прогноз на матч Лиги Наций сезона-2021/2022 Италия — Испания.

Ставка: проход Италии за 1.63.

«Италия – Испания. У нас ремейк полуфинала чемпионата Европы.

У Испании проблема в том, что нет чистых форвардов. Луис Энрике впервые не вызвал ни одного центрального нападающего, потому что они банально все травмированы.

Италия тоже не в полном составе, так как есть травмированные, но она оставляет впечатление после чемпионата Европы, что и дальше будет продолжать свою серию без проигрышей. Но Испания чуть эту Италию не остановила на Евро.

Очень сложно что-то здесь говорить заранее, но я предлагаю поставить на то, что в следующий этап пройдет Италия. Италия банально сейчас сильнее, она набрала очень неплохой ход. Проход Италии – это мой выбор на эту игру», — сказал Наливайко.

Где смотреть матч Италия — Испания?

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