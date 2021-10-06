«Сибирь» — «Динамо» Р: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Сибирь» — «Динамо» Рига.
Ставка: победа «Сибири» в основное время за 1.85.
«В предыдущем туре было яснее ясного, что нижегородское «Торпедо», обрыбившись на Дальнем Востоке, попытается хоть что-то зацепить в Новосибирске, чтобы не стыдно было возвращаться домой. То есть было понятно, что волжане будут запредельно мотивированы, и столь мотивированной команде «Сибирь» не смогла забросить ни единой шайбы.
А вот «Динамо» едет в Новосибирск в прекрасном расположении духа, поскольку рижане везут с вечно негостеприимного для них Дальнего Востока целых три очка. Смею предположить, что именно этот раздрай в психологическом состоянии соперников в итоге и скажется на окончательном результате, поскольку в междусобойчике команд из нижней части турнирной таблицы, когда победы случаются по большим праздникам, весьма важными становятся вопросы общечеловеческой психологии.
А согласно законам этой самой психологии, «Сибирь» будет немного злее, чем обычно. А рижане — немного расслабленнее, чем обычно. Это позволит новосибирцам одержать тяжёлую и мозолистую победу с очень небольшим счётом и совсем минимальным преимуществом. Но зато — в основное время», — сказал Лебедев.
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